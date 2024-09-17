"Известия": под налог на вклады подпадут доходы по ним от 190 тысяч рублей

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Под налог с процентов по вкладам подпадут доходы от них свыше 190 тысяч рублей. Поводом послужило повышение ставки Центробанка с 18 до 19%, сообщает газета "Известия".

Аналитик Наталья Мильчакова пояснила, что заплатить сбор вынуждены будут те, у кого в банке совокупно лежит не менее миллиона рублей.

В свою очередь, аналитик Игорь Додонов обратил внимание, что с учетом того, что средний размер депозитов россиян на 1 июля 2024 года составил лишь 338 тысяч рублей, число плательщиков будет небольшим.

Между тем член экспертного совета по развитию цифровой экономики при комитете Госдумы по экономической политике Валерий Тумин считает, что речь пойдет о 1,5–2 миллионах граждан.

В бюджете за три года заложены поступления в размере 312 миллиардов рублей от налога на проценты по вкладам (в 2024-м – 101 миллиард, в 2025-м – 104 миллиарда, а в 2026-м – 107 миллиардов рублей).

Эксперты отмечают, что в России растут как число желающих открыть депозит, так и суммы на них, поэтому оценки в 104 миллиарда рублей дохода в казну не кажутся фантастическими. По данным Агентства по страхованию вкладов, общий объем депозитов россиян составляет 67,9 триллиона рублей – за полгода они увеличились на 13%.

Центробанк России допускает дальнейшее повышение ключевой ставки на ближайшем заседании. Регулятор уже повысил ее до 19% годовых, на 100 базисных пунктов. Нынешнее инфляционное давление остается высоким, обратили внимание представители Банка.

Ключевая ставка растет пропорционально инфляции, так как у Центробанка не так много инструментов для ее сдерживания, объяснил, в свою очередь, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

