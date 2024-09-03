Ангола увеличит экспорт кофе в Россию

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Ангола намерена увеличить поставки кофе в Россию. Российские компании уже заинтересованы предложением и ведут работу над этим, заявил ТАСС посол Анголы в России Аугушту да Силва Кунья на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Дипломат напомнил, что в 2023 году в Санкт-Петербурге вместе с российскими предпринимателями прошло мероприятие о продвижении ангольского кофе, на котором рассказывали о его качествах и демонстрировали образцы продукции. В этом году запланировано аналогичное мероприятие, оно пройдет в Москве. С момента презентации кофе в Петербурге интерес к нему значительно вырос, отметил посол.

"Насколько я знаю, есть компании, которые связались с ангольскими партнерами, работающими с кофе, чтобы начать импортировать наш кофе в РФ", – добавил Кунья.

Ранее сообщалось, что Бразилия работает над увеличением поставок кофе в РФ и надеется на рост их объемов до 20%. Посол Бразилии в России Родриго де Лима Баэна Соарес указал, что цена кофе определяется множеством факторов, в том числе климатическими. А это, с его слов, предсказать довольно сложно.

До этого СМИ писали, что российские кофейни снизят требования к качеству зерен. Осенью прошлого года цены на арабику фиксировались на уровне 1,5–1,6 доллара за фунт (0,453 килограмма) – в 1,5 раза дороже, чем в 2020 году.