Депутат Хамзаев назвал правильной идею о запрете продажи кофе детям

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Идея о запрете продажи кофе несовершеннолетним является правильной и справедливой, уверен депутат ГД Султан Хамзаев. Об этом пишет "Газета.ру".

"250–200 лет назад кофе потребляли только те народности, где зерна росли. Может быть 120 лет назад он как-то попал в широкий обиход Европы, а потом уже начал брать определенные обороты. Изначально кофе продавали только мужчинам взрослого возраста, такая практика была", – напомнил он.

Депутат подчеркнул, что кофе в настоящее время "ничем хорошим" не сказывается на организме человека, при этом является искусственным энергетиком, который вызывает агрессивное "старение организма".

Однако, по его словам, кофе вряд ли войдет в законопроект о запрете продажи детям энергетических напитков. Он предложил не смешивать обе проблемы, так как даже один закон будет тяжело провести.

"Я бы сконцентрировался на одной проблеме – это энергетики и печальный факт влияния на здоровье современных детей, их доступность", – сказал он.

Ранее терапевт Артемий Липилин предупредил, что прежде чем давать кофе детям, стоит узнать состав напитка и учесть физиологические особенности несовершеннолетнего. Он посоветовал вводить напиток в рацион ребенка не раньше 12 лет. В более раннем возрасте это может привести к негативным последствиям, сказал врач.

