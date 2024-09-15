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15 сентября, 09:52

Политика

Мьянма заявила о желании стать страной-наблюдателем при БРИКС

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Мьянма хотела бы принять участие в БРИКС в качестве страны-наблюдателя, заявил в беседе с ТАСС министр информации республики Маун Маун Он на полях Медиасаммита БРИКС.

Государство настроено на взаимодействие с объединением без полного членства, уточнил он. Кроме того, власти страны заинтересованы в участии в саммите БРИКС, который пройдет с 22 по 24 октября в Казани, однако на данный момент Мьянме не поступило соответствующее приглашение.

"В дальнейшей перспективе у нас есть желание направить заявку на полное членство в объединении. В нашем регионе, Юго-Восточной Азии, многие уже подали заявку. И мы хотим так сделать", – подчеркнул министр.

Ранее посол Ирана в России Казем Джалали подтвердил, что глава государства Масуд Пезешкиан примет участие в саммите БРИКС. Кроме того, мероприятие посетят бразильский лидер Лула Инасио да Силва и президент Боливии Луис Арсе.

При этом посол страны в Москве отметил, что глава государства планирует встретиться с Владимиром Путиным на саммите и с большим удовольствием принял соответствующее приглашение от российского лидера.

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