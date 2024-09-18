Сбер приостановил запись на оформление "Семейной ипотеки" с 18 сентября

С 18 сентября Сбербанк приостанавливает запись на покупку жилья по программе "Семейная ипотека". Это связано с исчерпанием количества выделенных государством средств.

Между тем в июле текущего года Минфин увеличивал лимиты более чем на триллион рублей. Но, учитывая повышение ключевой ставки и спрос, около 95% ресурса у крупных банков закончились еще в конце августа. Клиентам, которые уже записались на сделки, в Сбере обещают что оформление ипотеки пройдет штатно.

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