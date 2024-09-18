Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 сентября, 16:30

Экономика

Сбер приостановил запись на оформление "Семейной ипотеки" с 18 сентября

Сбер приостановил запись на оформление "Семейной ипотеки" с 18 сентября

"Торги Москвы": коммерческие помещения В ЦАО

Форум БРИКС "Облачные города" стартовал в Москве

"Время новых": одежда ARAPKHANOVI

"Это Москва. Бизнес": из чего состоит электробус

Ведущие Москвы FM назвали темы дня 18 сентября

Аренда квартир в Москве выросла почти на 20% за год

Новости регионов: режим ЧС введен в ЛНР из-за пожаров

Аренда квартир в Москве выросла почти на 20% за год

Первый сетевой магазин "Евразия" открылся в Москве

С 18 сентября Сбербанк приостанавливает запись на покупку жилья по программе "Семейная ипотека". Это связано с исчерпанием количества выделенных государством средств.

Между тем в июле текущего года Минфин увеличивал лимиты более чем на триллион рублей. Но, учитывая повышение ключевой ставки и спрос, около 95% ресурса у крупных банков закончились еще в конце августа. Клиентам, которые уже записались на сделки, в Сбере обещают что оформление ипотеки пройдет штатно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономикаобществовидеоАлина ГилеваЕвгений Дуко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика