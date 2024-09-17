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17 сентября, 11:27

Экономика

В РФ доля господдержки в ипотеке достигла 82% во втором квартале 2024 года

Фото: 123RF/faithie

Доля государственной поддержки в ипотеке во втором квартале этого года достигла рекордных 82%. Об этом Центробанк России сообщил на сайте.

Предыдущий максимум – 75% – был в четвертом квартале прошлого года.

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что завершение массовой льготной ипотеки сбалансирует рынок российского жилья. Согласно прогнозу регулятора, ипотечные кредиты в текущем году вырастут на 7–12%. Банк России будет мониторить ситуацию, заверила Набиуллина.

Глава регулятора также отметила сохранение разрыва цен на первичное и вторичное жилье в РФ. Цены на рынках будут выравниваться постепенно, это уже происходит в одной трети российских регионов. Однако ждать быстрого результата не стоит, подчеркнула глава Центробанка РФ.

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