16 сентября, 23:38Происшествия
85 пациентов дома престарелых эвакуированы в поселке ЛНР из-за природного пожара
Фото: МЧС России
85 пациентов дома престарелых были эвакуированы в поселке Станица Луганская в ЛНР из-за природного пожара. Об этом сообщает МЧС России в телеграм-канале.
"Развернуты пункты временного размещения в поселке городского типа Станица-Луганская. Кроме того, 85 пациентов дома престарелых вывезли в центральную городскую больницу", – указано в сообщении.
В МЧС также заявили, что пожар в ЛНР тушат круглосуточно. На данный момент известно о двух пострадавших, кроме того, в селе Валуйском огнем были повреждены 10 частных домов.
Пожар тушат 120 специалистов и 23 единицы техники.
Ранее около 150 пожаров зафиксировали за сутки на территории ЛНР. Наиболее тяжелая обстановка складывается в Станично-Луганском, Антрацитовском и Ровеньковском округах.
Для ликвидации пожаров в ЛНР был отправлен третий аэромобильный отряд МЧС РФ.
Сводный отряд пожарных и спасателей отправился в ЛНР