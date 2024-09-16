85 пациентов дома престарелых эвакуированы в поселке ЛНР из-за природного пожара

Фото: МЧС России

85 пациентов дома престарелых были эвакуированы в поселке Станица Луганская в ЛНР из-за природного пожара. Об этом сообщает МЧС России в телеграм-канале.

"Развернуты пункты временного размещения в поселке городского типа Станица-Луганская. Кроме того, 85 пациентов дома престарелых вывезли в центральную городскую больницу", – указано в сообщении.

В МЧС также заявили, что пожар в ЛНР тушат круглосуточно. На данный момент известно о двух пострадавших, кроме того, в селе Валуйском огнем были повреждены 10 частных домов.

Пожар тушат 120 специалистов и 23 единицы техники.

Ранее около 150 пожаров зафиксировали за сутки на территории ЛНР. Наиболее тяжелая обстановка складывается в Станично-Луганском, Антрацитовском и Ровеньковском округах.

Для ликвидации пожаров в ЛНР был отправлен третий аэромобильный отряд МЧС РФ.