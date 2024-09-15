Глава ЛНР заявил, что к пожарам в республике могли привести умышленные поджоги

Фото: телеграм-канал "ГУ МЧС России по ЛНР"

К массовым ландшафтным пожарам в ЛНР могли привести умышленные поджоги, заявил глава республики Леонид Пасечник.

"Поставил силовикам четкие задачи. По их данным, есть признаки умышленных поджогов. Поэтому поручил предметно разобраться, установить источники возгорания в каждом случае и выяснить все обстоятельства", – написал он в своем телеграм-канале.

По данным ГУМЧС по ЛНР, пожарным удалось ликвидировать одно из открытых возгораний на алюминиевом заводе.

Ранее сообщалось, что масштабный природный пожар, начавшийся 14 сентября, перекинулся на территорию местного промышленного предприятия. Также огонь охватил два поселка в ЛНР.

