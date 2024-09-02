В ЛНР ликвидировали крупный пожар, унесший жизни двух человек

Фото: МЧС России

Сотрудники МЧС полностью потушили крупный пожар в поселке городского типа Боково-Платово в ЛНР. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"В ЛНР сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар", – указано в сообщении.

В поселке загорелись сухие растения на площади в 300 гектаров, затем огонь перекинулся на постройки. В пожаре погибли два человека, пострадали еще трое, 32 человека были эвакуированы в пункт временного размещения с помощью спецтранспорта. Огнем были повреждены 41 частный дом, 2 барака и 86 построек.

К тушению пожара привлекались более 40 специалистов и 8 единиц техники.

До этого сотрудники МЧС потушили пожар на территории частного загородного клуба в ТиНАО. Огонь возник на крыше детской игровой комнаты, он охватил площадь в 150 квадратных метров.