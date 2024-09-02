Два человека погибли в пожаре в Антрацитовском районе ЛНР

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Два человека погибли и три пострадали в результате пожара в Антрацитовском районе Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

В настоящее время сотрудники МЧС тушат крупный пожар в поселке городского типа Боково-Платово, где загорелись сухие растения на площади в 300 гектаров. Всего к тушению привлечены более 40 специалистов и 8 единиц техники.

По последним данным, огонь повредил 41 частный дом, два барака, 86 построек и автомобиль. В пункт временного размещения спецтранспортом были эвакуированы 32 человека.

В конце августа возгорание произошло в селе Журавка Воронежской области. В какой-то момент огонь перекинулся на жилые дома. Через некоторое время удалось локализовать пожар на площади почти 1 гектар. В результате оказались повреждены 10 домов, также из-за возгорания повреждения получили 10 хозяйственных построек.