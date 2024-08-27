Огонь в воронежском селе Журавка после загорания травы перекинулся на жилые дома

Фото: телеграм-канал "Типичный Воронеж | Новости Воронежа"

Огонь в селе Журавка Воронежской области после загорания травы перекинулся на жилые дома. Сейчас начали гореть около 10 жилых и нежилых зданий, рассказал губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.

Глава Воронежской области уточнил, что с пожаром ведут борьбу спасатели, также в село были направлены дополнительные силы. Помимо этого, к месту происшествия выехал начальник ГУ МЧС по региону Александр Кошель. На связи также находятся профильные структуры правительства области.

Предварительно, информации о пострадавших не поступало. При этом Гусев добавил, что всем нуждающимся гражданам будет оказана необходимая помощь.

Межу тем в Омске возбудили уголовное дело по статье о нарушении промышленной безопасности, повлекшем по неосторожности тяжкий вред здоровью человека по факту пожара на нефтезаводе.

По предварительным данным, днем автоматическая система безопасности завода зафиксировала возгорание технологического оборудования. В результате пострадали несколько работников предприятия.