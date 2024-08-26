По факту пожара на нефтезаводе в Омске возбудили дело

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По факту пожара на Омском нефтеперерабатывающем заводе возбуждено уголовное дело по статье о нарушении промышленной безопасности, повлекшем по неосторожности тяжкий вред здоровью человека. Об этом заявили в телеграм-канале следственного управления СК РФ по региону.

По предварительным данным, днем автоматическая система безопасности завода зафиксировала возгорание технологического оборудования. В результате пострадали несколько работников предприятия. Они получили телесные повреждения различной степени тяжести.

На месте произошедшего работают следователи. Проводятся первоначальные следственные действия, направленные на выяснение обстоятельств и причин возгорания.

Возгорание технологического оборудования на НПЗ произошло утром 26 августа. Пожар не повлиял на производственную программу. План по переработке будет выполнен за счет дополнительных перерабатывающих мощностей предприятия.

После ЧП на НПЗ семеро человек были доставлены в БСМП-1. Состояние одного пострадавшего оценивается как тяжелое.

