Возгорание технологического оборудования произошло на Омском НПЗ

Фото: телеграм-канал "Омск ВК - Жизнь города. Новости, ЧП, ДТП"

На Омском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) произошло возгорание технологического оборудования, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия.

По информации МЧС, площадь возгорания составляет тысячу квадратных метров. На заводе рассказали, что ситуация находится под контролем – средства автоматизированного пожаротушения и пожарная служба локализуют возгорание. Предприятие работает в штатном режиме.

В результате происшествия пострадали два человека, им оказали медпомощь на месте.

Ранее сообщалось, что ВСУ пытались атаковать нефтеперерабатывающий завод в Ярославле с помощью беспилотника. На месте падения БПЛА разрушений и пострадавших нет. Сейчас там работают экстренные службы.

В Волгоградской области киевским режимом также была предпринята попытка совершить террористическую атаку с применением беспилотников по объектам РФ. В результате падения обломков двух БПЛА в Еланском районе получили повреждения жилой дом и два нежилых строения.

Средства ПВО ликвидировали несколько БПЛА и в Саратовской области. Обломки беспилотников попали в жилые дома в Саратове и Энгельсе.

