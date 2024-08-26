26 августа, 12:30Происшествия
Возгорание технологического оборудования произошло на Омском НПЗ
Фото: телеграм-канал "Омск ВК - Жизнь города. Новости, ЧП, ДТП"
На Омском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) произошло возгорание технологического оборудования, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия.
По информации МЧС, площадь возгорания составляет тысячу квадратных метров. На заводе рассказали, что ситуация находится под контролем – средства автоматизированного пожаротушения и пожарная служба локализуют возгорание. Предприятие работает в штатном режиме.
В результате происшествия пострадали два человека, им оказали медпомощь на месте.
Ранее сообщалось, что ВСУ пытались атаковать нефтеперерабатывающий завод в Ярославле с помощью беспилотника. На месте падения БПЛА разрушений и пострадавших нет. Сейчас там работают экстренные службы.
В Волгоградской области киевским режимом также была предпринята попытка совершить террористическую атаку с применением беспилотников по объектам РФ. В результате падения обломков двух БПЛА в Еланском районе получили повреждения жилой дом и два нежилых строения.
Средства ПВО ликвидировали несколько БПЛА и в Саратовской области. Обломки беспилотников попали в жилые дома в Саратове и Энгельсе.
Пять человек погибли при обстреле со стороны ВСУ поселка в Белгородской области
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