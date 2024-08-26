Возгорание на Омском НПЗ не повлияло на его производственную программу

Фото: телеграм-канал "Омск ВК - Жизнь города. Новости, ЧП, ДТП"

Возгорание на Омском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) не повлияло на его производственную программу, сообщила пресс-служба предприятия.

"План по переработке будет выполнен за счет дополнительных перерабатывающих мощностей предприятия", – цитирует ее РИА Новости.

Возгорание технологического оборудования на НПЗ произошло утром 26 августа. Пожар находится под контролем, само предприятие работает штатно. В результате инцидента пострадали как минимум два человека, им уже оказана медицинская помощь.

