Семь человек госпитализированы после пожара на НПЗ в Омске

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Семь человек госпитализированы после пожара на Омском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), заявил губернатор региона Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.

"Все доставлены в БСМП-1. На месте работает министр здравоохранения Омской области Дмитрий Маркелов", – подчеркнул глава региона.

Хоценко отметил, что сейчас с каждым пострадавшим работают врачи, им оказывается вся необходимая помощь. Состояние одного пострадавшего оценивается как тяжелое. В настоящее время пожарные продолжают работать на месте ЧП.

Возгорание технологического оборудования на НПЗ произошло утром 26 августа. Пожар находится под контролем, само предприятие работает штатно.

Между тем пожар не повлиял на производственную программу. План по переработке будет выполнен за счет дополнительных перерабатывающих мощностей предприятия.

