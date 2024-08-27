Возгорание в воронежском селе Журавка локализовано

Фото: телеграм-канал "Мой и твой Воронеж"

Возгорание в селе Журавка Воронежской области удалось локализовать на площади почти 1 гектар, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России.

В результате пожара оказались повреждены 10 домов, пять из которых были жилыми. Также из-за возгорания повреждения получили 10 хозяйственных построек различного назначения. В настоящее время специалисты оценивают ущерб, который был нанесен огнем.

По предварительным данным, во время ЧП никто не пострадал. Дознаватели ведомства уже организовали проверку по факту возгорания.

Об инциденте в Воронежской области стало известно днем 27 августа. К борьбе с возгоранием были привлечены спасатели и дополнительные силы. Губернатор региона Александр Гусев заявлял, что всем нуждающимся гражданам будет оказана необходимая помощь.