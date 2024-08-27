27 августа, 17:44Происшествия
Возгорание в воронежском селе Журавка локализовано
Фото: телеграм-канал "Мой и твой Воронеж"
Возгорание в селе Журавка Воронежской области удалось локализовать на площади почти 1 гектар, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России.
В результате пожара оказались повреждены 10 домов, пять из которых были жилыми. Также из-за возгорания повреждения получили 10 хозяйственных построек различного назначения. В настоящее время специалисты оценивают ущерб, который был нанесен огнем.
По предварительным данным, во время ЧП никто не пострадал. Дознаватели ведомства уже организовали проверку по факту возгорания.
Об инциденте в Воронежской области стало известно днем 27 августа. К борьбе с возгоранием были привлечены спасатели и дополнительные силы. Губернатор региона Александр Гусев заявлял, что всем нуждающимся гражданам будет оказана необходимая помощь.
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