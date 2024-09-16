Третья аэромобильная группировка МЧС РФ направлена в ЛНР для ликвидации пожаров

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Третий аэромобильный отряд МЧС РФ отправили в ЛНР для ликвидации пожаров. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале министерства.

"В составе сводного отряда пожарно-спасательные подразделения из Калужской и Орловской областей. В регион прибудут более 70 специалистов и 13 единиц техники ведомства", – уточняется в публикации.

Ранее около 150 пожаров зафиксировали за сутки на территории ЛНР. Наиболее тяжелая обстановка складывается в Станично-Луганском, Антрацитовском и Ровеньковском округах.

15 сентября масштабный ландшафтный пожар, который охватил два поселка, перекинулся на территорию алюминиевого завода.

