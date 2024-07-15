15 июля, 15:45Экономика
"Торги Москвы": как проходят городские торги по продаже и аренде помещений
Город регулярно выставляет на торги по продаже и аренде десятки нежилых помещений с свободным назначением. Предприниматели могут использовать их для открытия магазинов, салонов красоты, кафе, образовательных центров, офисов и прочего.
Как стать участником таких аукционов? Об этом – в программе "Торги Москвы".
Информацию о новых лотах и процедуре торгов можно узнать на сайте Департамента Москвы по конкурентной политике.