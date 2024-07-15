Несколько московских улиц станут пешеходными 20 и 21 июля

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15 июля, 15:45

Экономика

"Торги Москвы": как проходят городские торги по продаже и аренде помещений

"Торги Москвы": как проходят городские торги по продаже и аренде помещений

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Город регулярно выставляет на торги по продаже и аренде десятки нежилых помещений с свободным назначением. Предприниматели могут использовать их для открытия магазинов, салонов красоты, кафе, образовательных центров, офисов и прочего.

Как стать участником таких аукционов? Об этом – в программе "Торги Москвы".

Информацию о новых лотах и процедуре торгов можно узнать на сайте Департамента Москвы по конкурентной политике.

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Программа: Торги Москвы
экономикагородвидеоЕвгений Беляков
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