"Торги Москвы": как проходят городские торги по продаже и аренде помещений

Город регулярно выставляет на торги по продаже и аренде десятки нежилых помещений с свободным назначением. Предприниматели могут использовать их для открытия магазинов, салонов красоты, кафе, образовательных центров, офисов и прочего.

Как стать участником таких аукционов? Об этом – в программе "Торги Москвы".

Информацию о новых лотах и процедуре торгов можно узнать на сайте Департамента Москвы по конкурентной политике.

