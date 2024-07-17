Горхозяйство Москвы рекомендовало отказаться от долгого пребывания на улице из-за жары

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Москвичам стоит избегать длительного пребывания на солнце в связи с жарой, которая установилась в столице в среду, 17 июля, отметило городское хозяйство города в своем телеграм-канале.

В соответствии с прогнозами, в этот день температура воздуха в столице будет варьироваться между 28 и 30 градусами.

На фоне высокой температуры хозяйство следит за состоянием улично-дорожной сети и проводит регламентные работы с учетом погодных условий, подчеркнули представители ведомства.

В эту среду в Москве ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Северный ветер будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду, атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба. Ночью температура в Москве снизится до 18 градусов.

Жара в столичном регионе спадет в четверг, 18 июля, когда в Москву и Подмосковье придет холодный атмосферный фронт. По ожиданиям синоптиков, уже в пятницу и субботу, 19 и 20 июля, воздух в Москве не прогреется сильнее 21–26 градусов.