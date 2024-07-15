Холодный атмосферный фронт собьет жару в Москве 18 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Холодный атмосферный фронт, который придет в столичный регион в четверг, 18 июля, собьет жару в Москве и Подмосковье, рассказали в Гидрометцентре РФ.

По данным синоптиков, дожди, местами сильные и с грозами, пройдут 18 июля. При этом уже в пятницу и субботу, 19 и 20 июля, воздух в Москве не прогреется сильнее 21–26 градусов. Однако до этого момента жара в столице и области может вырасти до плюс 32 градусов.

"Из-за влияния небольшого циклона и его фронтов в начале недели пройдут кратковременные дожди и прогремят грозы, в среду можно ожидать передышку от дождей", – уточнили метеорологи.

При этом специалисты обратили внимание, что прогнозируемые в первой половине недели осадки не окажут существенного влияния на жару. На этом фоне продолжает действовать экстренное предупреждение о высокой температуре, которая может сохраняться в городе в дневные часы вплоть до 17 июля.

Эксперты отметили, что в прошлый раз, когда аномальная жара стояла в Москве на протяжении более чем недели, температура снизилась именно благодаря прохождению холодного атмосферного фронта. Период прохлады продлился недолго, поскольку всего лишь сутки спустя Центральная Россия оказалась под влиянием азорского антициклона, который принес новые волны тепла.

Между тем в Москве с начала июля прошло уже 5 душных ночей. Так, в ночь на понедельник, 15 июля, минимальная температура воздуха на ВДНХ составила 20,7 градуса, а на Балчуге – 23,5 градуса. Относительная влажность превысила 90%. По словам метеоролога Татьяны Поздняковой, настолько теплые июльские ночи в столице наступают в среднем раз в 3 года.