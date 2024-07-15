Аномальная жара покинет Москву в конце недели

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Жаркая погода сохранится в Москве до конца недели, температура придет в норму только 21 июля. Об этом Агентству "Москва" заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Он рассказал, что в течение первой половины недели существенных изменений не будет. Ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. Температура воздуха достигнет 29–32 градусов тепла. Ночные температуры с 15 по 17 июля составят около 20 градусов в спальных районах и до 24 градусов в центре города, отметил синоптик.

В четверг, 18 июля, продолжил Вильфанд, уже начнутся изменения. По его словам, ночи останутся теплыми, а днем температура воздуха станет ниже. В Москве и области 18 июля днем прогнозируется 25–30 градусов, 19 июля – от 25 до 28 градусов, 20-го числа – около 25 градусов.

В воскресенье, 21 июля, воздух прогреется до 23–25 градусов, что будет соответствовать климату. Во второй половине дня возможен дождь, ночью температура окажется на отметке около 15 градусов, уточнил Вильфанд.

Он также рекомендовал москвичам воздержаться от пребывания на улице с 10:30 до 14:30 из-за опасного индекса ультрафиолетового излучения. Он уточнил, что в столице он уже составляет около пяти. Безопаснее всего находиться на улице в утренние и вечерние часы.

В свою очередь, в беседе с RT синоптик Татьяна Позднякова спрогнозировала постепенное снижение температуры в Москве. Она отметила, что всю неделю столичный регион будет подвергаться то повышенному, то пониженному давлению.

"То есть не под влиянием циклонов или антициклонов, поэтому погода неустойчивая, в первой половине недели каждый день существует вероятность кратковременных дождей, не исключены грозы в ночное и дневное время", – объяснила она.

Однако, указала Позднякова, ночью в городе будет от 18 до 20 градусов, местами до 23 градусов. Днем температура воздуха достигнет 28–30 градусов. По ее прогнозу, единственный день, когда не будет осадков, – среда.

"Потому что в последующие дни сохранится неустойчивый характер погоды с неустойчивыми дождями различной интенсивности, но к концу рабочей недели температура начнет постепенно понижаться. Ночи станут менее душными, в пятницу днем – 25–29 градусов – и дальше будет снижаться", – сказала собеседница издания и добавила, что сейчас погода и температурный режим выше климатической нормы на 2–3 градуса.

В столице с вечера 15 июля и на протяжении следующего дня ожидается гроза. В связи с этим объявлен желтый уровень опасности. Предупреждение вступит в силу в 21:00 15 июля и продолжит действовать вплоть до 21:00 16 июля. Вместе с тем в связи с установившейся в Москве жарой сохраняется оранжевый уровень опасности, действие которого продлится до вечера 17 июля.