15 июля, 10:03Общество
Желтый уровень опасности объявлен в Москве из-за грозы
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве с вечера 15 июля и на протяжении следующих суток прогнозируется гроза. В связи с этим в городе был объявлен желтый уровень погодной опасности, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Специалисты указали, что погода в столичном регионе может быть потенциально опасна. Предупреждение вступит в силу в 21:00 15 июля и продолжит действовать вплоть до 21:00 16 июля.
Вместе с тем в связи с установившейся в Москве жарой сохраняется оранжевый уровень опасности, действие которого продлится до вечера 17 июля.
Те же предупреждения были объявлены на территории Подмосковья.
В ближайшие дни температура воздуха в столице может подниматься до 32 градусов. По прогнозам, эти показатели термометров будут сопровождаться кратковременными дождями. При этом ветер будет штилевым, а ночи – "тропическими".
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