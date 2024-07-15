Желтый уровень опасности объявлен в Москве из-за грозы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве с вечера 15 июля и на протяжении следующих суток прогнозируется гроза. В связи с этим в городе был объявлен желтый уровень погодной опасности, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Специалисты указали, что погода в столичном регионе может быть потенциально опасна. Предупреждение вступит в силу в 21:00 15 июля и продолжит действовать вплоть до 21:00 16 июля.

Вместе с тем в связи с установившейся в Москве жарой сохраняется оранжевый уровень опасности, действие которого продлится до вечера 17 июля.

Те же предупреждения были объявлены на территории Подмосковья.

В ближайшие дни температура воздуха в столице может подниматься до 32 градусов. По прогнозам, эти показатели термометров будут сопровождаться кратковременными дождями. При этом ветер будет штилевым, а ночи – "тропическими".