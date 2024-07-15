Переменная облачность и кратковременные дожди будут в Москве 15 июля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Переменная облачность и кратковременные дожди с грозами ожидаются в Московском регионе в понедельник, 15 июля. Об этом информирует Гидрометцентр России.

Днем температура воздуха в Москве составит от 29 до 31 градусов, в Подмосковье – от 26 до 31 градусов.

Западный и северо-западный ветер будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 748 миллиметров ртутного столба.

Жара в пределах 28–30 градусов продержится в столице до конца текущей рабочей недели. Синоптики ожидают, что лишь к выходным, 20 и 21 июля, ночи станут прохладнее, а днем температура будет колебаться от 25 до 28 градусов.

