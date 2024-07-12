Синоптик Вильфанд: периоды интенсивной жары в России увеличатся

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Период интенсивной жары в России будет расти с годами. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Когда температура в теплый сезон года выше нормы на 5 градусов и продолжительность этого периода более пяти дней – это очень опасная ситуация", – уточнил он.

Кроме того, Вильфанд предупредил о росте опасных явлений из-за потепления. По его словам, специалисты федеральной службы по контролю за окружающей средой обнаружили увеличение в два раза подобных явлений за последнюю четверть века.

Синоптик напомнил, что к опасным явлениям относятся резкое похолодание, жара, шквалистый ветер, интенсивные осадки, грозы и смерчи.

Жара не ниже 25 градусов продержится в Москве до 20 июля. Из-за аномальной погоды жителей призвали не оставлять животных и детей в машине.

Вильфанд предупреждал, что до 14 июля в Москве прогнозируется температура, близкая к 30 градусам. В выходные, 13 и 14 июля, столбики термометров могут подняться до 33 градусов.

