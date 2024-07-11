Рекордный индекс ультрафиолета ожидается в Москве 12 июля

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Индекс ультрафиолета в Москве в околополуденные часы пятницы, 12 июля, достигнет рекордных значений, сообщила главный специалист портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале.

По ее словам, он равен 7, имеет обозначение оранжевого цвета и говорит о том, что риск для взрослого человека высокий. Синоптик обратила внимание, что такой же индекс будет 11 июля в Ялте.

Все дело в том, что в столичный регион по периферии антициклона, центр которого сместился на Белое море, проник прохладный, сухой и чистый арктический воздух.

"Этим и объясняется яркая синева утреннего неба. Он обладает большой прозрачностью и легко пропускает ультрафиолет", – пояснила Позднякова.

При жаркой погоде она рекомендует пользоваться солнцезащитными очками, а также беречь кожу от солнечных ожогов.

Жара не ниже 25 градусов продержится в Москве до 20 июля. Из-за аномально жаркой погоды жителей призвали не оставлять животных и детей в машине.

В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупреждал, что до 14 июля в Москве ожидается температура, близкая к 30 градусам. В выходные, 13 и 14 июля, столбики термометров могут подняться до 33 градусов.

