Дептранс Москвы призвал не оставлять животных и детей в жару в машине

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В департаменте транспорта призвали граждан не оставлять животных и детей в жару в машине. При уличной температуре 30 градусов закрытая машина прогревается до 43 градусов за 10 минут, предупредили в телеграм-канале Дептранса.

По прогнозу синоптиков, до 9 июля в столице ожидается сильная жара до 31 градуса тепла. В департаменте порекомендовали москвичам пить больше воды и носить головные уборы.

В связи с жарой 8 и 9 июля столичное управление МЧС РФ посоветовало горожанам надевать одежду из натуральных тканей и по возможности держаться в тени. Москвичей также попросили исключить обращение с открытым огнем.

Текущий июль в столице не будет самым жарким за всю историю метеонаблюдений, но войдет в пятерку самых жарких. По словам научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, высокая температура в начале месяца не показатель того, что весь июль будет таким.

