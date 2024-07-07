МЧС: сильная жара до 31 градуса прогнозируется в Москве 8 и 9 июля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Температура поднимется до 30–31 градуса в Москве в понедельник и вторник, 8 и 9 июля. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного управления МЧС РФ.

В связи с жаркой погодой ведомство рекомендовало надевать одежду из натуральных тканей и головной убор, пить больше воды и по возможности держаться в тени.

"Соблюдайте требования пожарной безопасности, исключите обращение с открытым огнем. Будьте внимательны и осторожны", – говорится в сообщении.

В свою очередь, глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что 10 июля в столицу придет холодный фронт с кратковременными дождями и грозами. Температура составит от 25 до 26 градусов.

"В пятницу опять начнется подъем температуры до +26...+28 °С. Такое чередование гребней антициклонов и холодных фронтов будет продолжаться всю первую половину месяца", – цитирует синоптика RT.

Текущий июль в Москве не будет самым жарким за всю историю метеонаблюдений, однако он войдет в пятерку самых жарких. По мнению научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, аномально жаркое начало месяца не предсказывает, что весь июль будет таким.

Между тем температура воздуха днем 4 июля превысила 33,1 градуса, что стало наивысшим значением с начала 2024 года. Однако она все еще не дотягивает 0,6 градуса до абсолютного суточного показателя, который зафиксировали в 1938 году. Тогда столбики термометров показали 33,7 градуса.

