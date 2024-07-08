Синоптик Вильфанд: жара в Москве к выходным усилится до 33 градусов

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

В течение недели, с 8 по 14 июля, в Москве прогнозируется температура, близкая к 30 градусам. При этом с наступлением выходных, 13 и 14 июля, столбики термометров могут подняться до 33 градусов, рассказал "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"После комфортной погоды, которая была в выходные, когда температура в субботу впервые с начала месяца была на 0,4 градуса ниже нормы, к Москве приблизилась восточная периферия антициклона: малооблачное небо, никаких осадков в течение рабочей недели. И солнце опять будет создавать ситуации для жаркой погоды днем", – отметил синоптик.

По его данным, во вторник, 9 июля, в столице прогнозируется 30 градусов, а по области – до 32. На следующий день, 10 июля, температура в столичном регионе незначительно снизится – до 26–28 градусов. Однако уже в четверг и пятницу, 11 и 12 июля, воздух вновь прогреется до 27–31 градуса.

Вильфанд также отметил, что Москва на протяжении недели будет оставаться в холодной части антициклона, а воздух будет поступать с южных акваторий Северного Ледовитого океана. В связи с этим порывы ветра будут "прохладными, но не очень холодными".

Это принесет в Москву безоблачную погоду и станет причиной снижения ночных температур по сравнению с показателями прошлой недели. Так, столбики термометров по ночам будут близки к 15 градусам. Однако в целом температура в течение недели будет на 2–3 градуса превышать нормы, подчеркнул Вильфанд.

По словам синоптика, предварительные расчеты свидетельствуют о том, что ближе к наступлению выходных антициклон будет перемещаться на восток. В связи с этим в Москву будет приходить воздух с южной составляющей, а небо будет оставаться малооблачным. По этой причине велика вероятность повышения температуры еще на 1–2 градуса. Воздух может прогреться до 27–32 градусов и до плюс 33 градусов в воскресенье, уточнил эксперт.

Вильфанд также предупредил, что ближе к концу недели на территории Москвы может быть объявлен высокий класс пожароопасности. По его словам, подобная ситуация в городе обусловлена отсутствием осадков.