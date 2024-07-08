Высокий класс пожароопасности могут объявить в Москве к концу недели

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Высокий класс пожароопасности может быть объявлен на территории Москвы ближе к концу недели с 8 по 14 июля, рассказал в беседе с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На неделе опять жарко днем, солнца будет много, температура будет повышаться. Это значит, что к концу недели прогнозируется уже четвертый, пятый класс пожароопасности", – отметил эксперт.

Метеоролог также обратил внимание, что подобная ситуация в столице обусловлена отсутствием осадков на протяжении всей недели. По его словам, пожароопасность будет постепенно нарастать и к окончанию рабочих дней достигнет высокого класса.

При этом погода в столице на неделе будет определяться областью повышенного атмосферного давления, уточнила ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По ее словам, 9 июля в городе могут пройти небольшие кратковременные дожди, однако в остальные дни осадков не ожидается. При этом во вторник воздух в столице прогреется до 29–31 градуса. В пятницу и в субботу, 12 и 13 июля, температура воздуха тоже преодолеет отметку в 30 градусов, приводит RT слова синоптика.

Между тем в среду и четверг, 10 и 11 июля, воздух прогреется максимум до 26–28 градусов. Позднякова объяснила такое понижение температуры сменой антициклонов и изменением ветра, который принесет с северного направления менее жаркий воздух.

В связи с жарой в понедельник и вторник, 8 и 9 июля, представители столичного управления МЧС РФ рекомендовали надевать одежду из натуральных тканей и головной убор, пить больше воды и по возможности держаться в тени. В ведомстве также призвали горожан соблюдать требования пожарной безопасности и исключить обращение с открытым огнем.

