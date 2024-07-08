Синоптик Леус: небольшая облачность и до 29 градусов тепла ожидается в Москве 8 июля

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Небольшая облачность и до 29 градусов тепла прогнозируется в Москве 8 июля. Об этом РИА Новости заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Синоптик уточнил, что погоду в городе продолжит формировать антициклон. По словам эксперта, днем в Москве будет 27–29 градусов, в Подмосковье – 25–30 градусов. Скорость южного ветра будет 3–8 метров в секунду, атмосферное давление окажется выше нормы и составит 751 миллиметр ртутного столба.

Ранее сообщалось, что 10 июля в столицу придет холодный фронт с кратковременными дождями и грозами. Температура в этот день составит от 25 до 26 градусов. Такое чередование гребней антициклонов и холодных фронтов продолжится всю первую половину июля, утонил синоптик Александр Шувалов.

Однако этот июль в Москве не будет самым жарким за всю историю наблюдений, но в он войдет в пятерку самых жарких. Аномально жаркое начало месяца не говорит о том, что весь июль будет таким, уточнил метеоролог Роман Вильфанд.