Залповые ливни высокой интенсивности пройдут в Москве 14 июля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В воскресенье, 14 июля, в Москве пройдут залповые ливни высокой интенсивности, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец.

В регионе ожидается повышенное атмосферное давление. Ввиду этого в Москве будет преимущественно солнечная и сухая погода. Исключением станут только вторая половина вторника, 9 июля, когда пройдет скоротечный грозовой дождь и воскресенье, когда выпадет большое количество осадков.

Синоптик подчеркнул, что предстоящая неделя в Москве стартует с солнечной и теплой погоды. Утром в понедельник, 8 июля, будет 10–15 градусов, а днем – 24–29 градусов. Во вторник, 9 июля, погода останется такой же теплой. В среду, 10 июля, температура составит 12–17 градусов, а днем – 23–28 градусов тепла.

В четверг, 11 июля, и в пятницу, 12 июля, ночные температуры составят 10–15 градусов, дневные – до 25–30. Такой температурный фон превысит климатическую норму на 3–6 градусов, отметил синоптик. В выходные, 13 и 14 июля столбики термометров покажут около 30 градусов.

В связи с жаркой погодой 8 и 9 июля столичное управление МЧС РФ рекомендовало горожанам надевать одежду из натуральных тканей и головной убор, пить больше воды и по возможности держаться в тени. Москвичей также призвали исключить обращение с открытым огнем.