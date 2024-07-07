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07 июля, 14:15

Общество

Новости регионов: Гидрометцентр спрогнозировал рекордную жару в ряде российских регионов

Новости регионов: Гидрометцентр спрогнозировал рекордную жару в ряде российских регионов

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Аномально высокие температуры до 42 градусов могут быть зафиксированы на следующей неделе в нескольких российских регионах, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Рекорды прогнозируются в Астраханской, Волгоградской, Ростовской, Иркутской областях, Краснодарском крае, Бурятии, Забайкалье и Якутии.

Больше 40 череповчанок в свадебных и сказочных нарядах прошли от Дворца бракосочетания по улицам Ленина и Горького в Комсомольский парк. Парад прошел в честь Дня семьи, любви и верности. Участвовать в шествии могли все желающие.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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