Москвичи съели почти два миллиона порций мороженого за выходные

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Жители Московского региона съели 1,7 миллиона штук мороженого за прошедшие выходные, 29–30 июня, сообщают аналитики торговой сети "Пятерочка".

Эксперты отмечают, что с наступлением жаркой погоды спрос на холодное лакомство традиционно растет и в последнюю неделю июня его купили на 33% больше, чем в предыдущую. Если сравнивать 2023 и 2024 годы, то в этом году мороженого съели на 27% больше, чем в прошлом.

Самым популярным мороженым стал вафельный стаканчик – на его долю приходится 44% покупок за выходные. Чуть меньше горожане купили эскимо – 27%. В топ-3 продаж (12%) традиционно входит и мороженое в рожке.

Отмечается, что почти каждое десятое холодное лакомство, которое съели в столичном регионе, – это фруктовые льды и сорбеты (9%). Семейное мороженое заняло долю 5%, сэндвичи и брикеты – 3%.

Ранее сообщалось, что на гастрофестивале "Мороженое и сладости", который проходил в Москве с 19 по 23 июня, продали более 12,5 тысячи порций мороженого.

Свою продукцию на фестивале представили известные бренды и производители крафтовых товаров из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Тверской и Свердловской областей, Алтайского края и Удмуртии. На прилавках можно было найти замороженные десерты, ягоды в шоколаде, фрукты, печенье, натуральные джемы без сахара и другие.