Более 12,5 тыс порций продано на фестивале "Мороженое и сладости" в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На гастрофестивале "Мороженое и сладости", который проходил в Москве с 19 по 23 июня, продали более 12,5 тысячи порций мороженого. Об этом сообщает пресс-служба цикла фестивалей "Московские сезоны".

"Гости могли попробовать сорбеты, необычные виды варенья, сладкую вату и другие угощения из детства", – говорится в сообщении.

Свою продукцию на фестивале представили известные бренды и производители крафтовых товаров из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Тверской и Свердловской областей, Алтайского края и Удмуртии. На прилавках можно было найти замороженные десерты, ягоды в шоколаде, фрукты, печенье, натуральные джемы без сахара и другие.

Для посетителей фестиваля организовывали мастер-классы, на которых они учились готовить абрикосовое, черешневое, малиновое и клубничное варенье, составляли меню, продумывали сценарий и ставили номера для летней вечеринки, а также делали броши, браслеты и серьги в виде мармеладок.

До 27 июня в пространстве трека "Москва – город настоящего будущего" на выставке-форуме "Россия" можно посетить разные мастер-классы. В частности, 25 июня в 13:00 посетители под управлением мастера смогут сделать фрисби с оригинальным дизайном, а 26 июня в 16:30 – посетить мастер-класс по прикладной живописи.

