Синоптик Позднякова: жара останется в Москве до конца следующей недели

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Жара в пределах 28–30 градусов продержится в столице до конца следующей рабочей недели. Об этом главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова написала в телеграм-канале.

Синоптик уточнила, что среднесуточная температура превысит норму на 4–5 градусов. Лишь к следующим выходным, 20 и 21 июля, ночи станут прохладнее, а днем температура будет колебаться от 25 до 28 градусов.

В свою очередь, начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в эфире радио КП заявил, что 13 и 14 июля зной должен немного спасть в Калининградской, Псковской и Новгородская областях, а также на севере и северо-западе России. Однако, продолжил он, Москве не стоит ждать понижения температур, так как прогнозируемые в столичном регионе осадки окажутся незначительными.

"Это не те дожди, которые могли бы резко убавить этот "градусник". Дело в том, что мы уже во второй декаде июля, и выпало только 10% нормы осадков, хотя в июне в 2,5 раза была перевыполнена норма", – объяснил Варакин.

По его словам, до 20 июля существенных пополнений водного баланса атмосферы не ожидается. Температура будет 25–27 градусов два-три дня, а затем опять вернется к 30 градусам, заключил метеоролог.

В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности в связи с жаркой погодой. Предупреждение введено из-за вероятности стихийных бедствий и нанесения ущерба. Оно будет действовать 12 июля с 14:00 до 20:00.

Также 12 июля прогнозируется аномально высокий индекс ультрафиолета. Он будет равен семи. В связи с этим горожанам рекомендуют находиться в тени и пользоваться солнцезащитными средствами.

