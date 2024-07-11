"Остров тепла" образовался в центре Москвы

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Из-за аномальной жары в центре Москвы образовался "остров тепла", то есть зона повышенных температур, сообщил Агентству "Москва" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, в ближайшие выходные, 13–14 июля, жара не отступит – воздух в городе прогреется до плюс 32 градусов. При этом ночные температуры составят от 17 до 20 градусов.

"Отмечаю, что в центре присутствует эффект "острова тепла" – это когда высотные дома, которых очень много в центре города, впитывают солнечную энергию, и ночью отдается это тепло не только от асфальта, но и от стен домов, поэтому там всегда на 1–2 градуса выше нормы", – пояснил синоптик.

Вильфанд добавил, что, несмотря на высокую температуру, 14-го числа местами пройдет кратковременный дождь. По словам эксперта, жара сохранится в столице на следующей неделе – ночами будет 14–19 градусов, днем – 24–29 градусов. При этом температурные значения будут выше нормы на 2–3 градуса.

Синоптик отметил, что текущий июль не станет самым жарким. По показателям он больше соответствует воронежскому июлю.

В связи с высокой температурой в столице объявлен оранжевый уровень опасности. Предупреждение введено из-за вероятности стихийных бедствий и нанесения ущерба. Оно будет действовать 11 июля с 14:00 до 19:00 и 12 июля с 14:00 до 20:00.