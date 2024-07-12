Синоптик Шувалов: дожди с грозами придут в Москву в выходные дни

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Жара до 30 градусов и кратковременные дожди ожидают москвичей в выходные, 13 и 14 июля, сообщает News.ru со ссылкой на руководителя прогностического центра "Метео" Александра Шувалова.

Эксперт пояснил, что температура поднимется к выходным из-за перехода с восточной на западную периферию гребня высокого давления. Это означает, что северный ветер сменится на южный и юго-западный. В результате ночью и ранним утром будет еще прохладно, около 15 градусов. Днем и в субботу, и в воскресенье воздух прогреется до 30 градусов.

Также высока вероятность, что 14 июля во второй половине дня эту жару собьет кратковременный дождь с грозой. В то же время сильных осадков в эти дни не ожидается. В начале следующей недели температура воздуха опустится до 25 градусов.

В Москве объявлен оранжевый уровень опасности из-за высокой температуры воздуха. Предупреждение введено из-за вероятности стихийных бедствий и нанесения ущерба, оно будет действовать 12 июля с 14:00 до 20:00.

Между тем ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что период жары в Московском регионе закончится в середине июля. Он объяснил, что 16 июля температура пойдет на спад и в конечном итоге вернется в рамки климатической нормы.

