Синоптик Тишковец: жара в Москве закончится в середине июля

11 июля, 14:25Общество
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Период жары в Москве и столичном регионе завершится в середине июля, заявил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сброс температуры, полагаю, произойдет в середине месяца, в районе 16-го числа, когда температура вернется в рамки положенной климатической нормы", – спрогнозировал он.
При этом синоптик подчеркнул, что в ближайшее время жара в столице будет сохраняться. Так, в четверг, 11 июля, воздух прогреется до 26–29 градусов. В то же время по области температура составит 24–29 градусов.
Эксперт обратил внимание, что эти показатели превышают климатическую норму второго летнего месяца на несколько градусов.
В ночное время вплоть до воскресенья, 14 июля, воздух будет охлаждаться до 13–18 градусов. При этом дневная температура в период с пятницы до конца недели будет оставаться в диапазоне от 26 до 31 градуса.
В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд обратил внимание, что в результате длительного сохранения жары в Москве с деревьев начала опадать листва.
"Корни деревьев хоть и питаются влагой, но из-за жары уже листва начала падать. Это редкий случай, когда в начале июля опадают листья из-за очень высокой температуры", – отметил синоптик в ходе беседы с Агентством "Москва".
Он подчеркнул, что дождливый июнь и недавние осадки поспособствовали снижению риска природных пожаров на территории столичного региона, поскольку за это время почва успела пропитаться влагой. Однако эксперт предупредил, что уровень пожароопасности может вырасти, если жара сохранится в городе хотя бы на неделю.
В связи с высокой температурой в Москве был объявлен оранжевый уровень опасности. Предупреждение ввели в связи с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба. Оно будет действовать 11 июля с 14:00 до 19:00 и 12 июля с 14:00 до 20:00.
Москвичей предупредили о сильной жаре 11 июля