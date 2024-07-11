Синоптик Тишковец: жара в Москве закончится в середине июля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Период жары в Москве и столичном регионе завершится в середине июля, заявил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Сброс температуры, полагаю, произойдет в середине месяца, в районе 16-го числа, когда температура вернется в рамки положенной климатической нормы", – спрогнозировал он.

При этом синоптик подчеркнул, что в ближайшее время жара в столице будет сохраняться. Так, в четверг, 11 июля, воздух прогреется до 26–29 градусов. В то же время по области температура составит 24–29 градусов.

Эксперт обратил внимание, что эти показатели превышают климатическую норму второго летнего месяца на несколько градусов.

В ночное время вплоть до воскресенья, 14 июля, воздух будет охлаждаться до 13–18 градусов. При этом дневная температура в период с пятницы до конца недели будет оставаться в диапазоне от 26 до 31 градуса.

В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд обратил внимание, что в результате длительного сохранения жары в Москве с деревьев начала опадать листва.

"Корни деревьев хоть и питаются влагой, но из-за жары уже листва начала падать. Это редкий случай, когда в начале июля опадают листья из-за очень высокой температуры", – отметил синоптик в ходе беседы с Агентством "Москва".

Он подчеркнул, что дождливый июнь и недавние осадки поспособствовали снижению риска природных пожаров на территории столичного региона, поскольку за это время почва успела пропитаться влагой. Однако эксперт предупредил, что уровень пожароопасности может вырасти, если жара сохранится в городе хотя бы на неделю.

В связи с высокой температурой в Москве был объявлен оранжевый уровень опасности. Предупреждение ввели в связи с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба. Оно будет действовать 11 июля с 14:00 до 19:00 и 12 июля с 14:00 до 20:00.

