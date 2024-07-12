Синоптики предупредили об аномально высоком индексе ультрафиолета 12 июля

Аномально высокий индекс ультрафиолета ожидается в столице 12 июля, предупреждают синоптики. Он будет равен семи. В связи с этим горожанам рекомендуют находится в тени и пользоваться солнцезащитными средствами.

По словам профессора кафедры метеорологии и климатологии Географического факультета МГУ Натальи Чубаровой, такие высокие значения ультрафиолета редко наблюдаются в средней полосе. В свою очередь, дерматолог Юлия Галлямова заявила, что загар необходим человеку, но только с использованием санскрина и головных уборов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

