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12 июля, 11:15

Общество

Синоптики предупредили об аномально высоком индексе ультрафиолета 12 июля

Синоптики предупредили об аномально высоком индексе ультрафиолета 12 июля

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Аномально высокий индекс ультрафиолета ожидается в столице 12 июля, предупреждают синоптики. Он будет равен семи. В связи с этим горожанам рекомендуют находится в тени и пользоваться солнцезащитными средствами.

По словам профессора кафедры метеорологии и климатологии Географического факультета МГУ Натальи Чубаровой, такие высокие значения ультрафиолета редко наблюдаются в средней полосе. В свою очередь, дерматолог Юлия Галлямова заявила, что загар необходим человеку, но только с использованием санскрина и головных уборов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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