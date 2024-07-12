Жара до 31 градуса ожидается в Москве 12 июля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Небольшая облачность без осадков и жара до 31 градуса ожидается в Москве и Подмосковье в пятницу, 12 июля. Об этом информирует Гидрометцентр России.

Днем температура воздуха в столице составит от 29 до 31 градуса, по области – от 26 до 31 градуса. Южный ветер будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба.

В связи с высокой температурой в столице объявлен оранжевый уровень опасности. Предупреждение введено из-за вероятности стихийных бедствий и нанесения ущерба, оно действует 12 июля с 14:00 до 20:00.

Между тем ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказывал, когда жара уйдет из Москвы. По его словам, температура пойдет на спад в районе 16 июля и в конечном итоге вернется в рамки климатической нормы.

