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12 июля, 07:30

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Индекс ультрафиолета в Москве достигнет рекордных значений 12 июля

Индекс ультрафиолета в Москве достигнет рекордных значений 12 июля

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Индекс ультрафиолета в Москве достигнет рекордных значений 12 июля. Он будет равен 7, предупреждают метеорологи.

По словам специалистов, в столицу проник сухой и чистый арктический воздух, который обладает большой прозрачностью и легко пропускает ультрафиолет. Сам же показатель считается высоким для средней полосы. Например, такой индекс был зафиксирован накануне в Ялте.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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