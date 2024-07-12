Индекс ультрафиолета в Москве достигнет рекордных значений 12 июля. Он будет равен 7, предупреждают метеорологи.

По словам специалистов, в столицу проник сухой и чистый арктический воздух, который обладает большой прозрачностью и легко пропускает ультрафиолет. Сам же показатель считается высоким для средней полосы. Например, такой индекс был зафиксирован накануне в Ялте.

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