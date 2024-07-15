Синоптик Вильфанд: жара до 32 градусов ожидается в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Повышение температуры воздуха до 32 градусов и кратковременные дожди ожидаются в столице в ближайшие дни. Об этом ТАСС заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Синоптик рассказал, что 15 и 16 июля прогнозируются небольшие дожди. В остальные дни осадков не ожидается, будет преимущественно переменная облачность. С 15 по 17 июля включительно днем воздух прогреется до 29–32 градусов, уточнил Вильфанд.

По его словам, ветер ожидается штилевым, а ночи – "тропическими". Ночью температура воздуха составит 18–20 градусов, а в некоторых районах достигнет 23–24 градусов. Она будет выше нормы на 4 градуса, добавил он.

В столичном Дептрансе в период жаркой погоды москвичам рекомендовали пить больше воды, надевать одежду из тканей светлого цвета и головные уборы, а также не оставлять детей и животных одних в машине.

Ранее сообщалось, что период интенсивной жары в России будет с годами расти. Когда температура в теплый сезон превышает норму на 5 градусов и продолжительность периода составляет более пяти дней – это очень опасная ситуация, отмечал Вильфанд. Он также предупредил о росте опасных явлений из-за потепления, среди которых – жара, шквалистый ветер, похолодание, интенсивные осадки, смерчи и грозы.