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14 июля, 08:30

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Эксперт Ростовщикова назвала пять шагов по планированию безопасного отдыха в жару

Пять летних правил: как сделать семейные прогулки в жару безопасными

Жаркое лето в самом разгаре: многих солнечные дни так и тянут на улицу, отдохнуть от повседневных забот. Но в этот период нельзя поддаваться эйфории и забывать о правилах безопасности. Специалисты столичных семейных центров поделились рекомендациями, как обезопасить себя и детей во время отдыха.

Оценить погодные условия

Фото: depositphotos/Rawpixel

Важно помнить, что дети всегда требуют повышенного внимания со стороны родителей. Там, где кажется, что опасности совсем нет, для ребенка все может быть иначе. В первую очередь перед прогулкой стоит проверить температуру и влажность воздуха на улице, порекомендовала специалист центра "Горизонт" Надежда Ростовщикова.

По ее словам, если показания на шкале выше 30–35 градусов, то лучше остаться дома.

Дети в такую жару быстро переутомляются, перегреваются, есть риск получить солнечный или тепловой удар.
Надежда Ростовщикова
специалист центра "Горизонт"

"Грамотно подбирайте одежду себе и ребенку: в жаркую погоду лучше отдавать предпочтение 100% хлопку светлых оттенков", – отметила она.

В целом в жару лучше гулять в утреннее и вечернее время и, конечно, избегать улицы в часы наиболее активного солнца – с 11:00 до 16:00.

"Если нет возможности вернуться в этот период домой или укрыться в тени, обязательно накройте плечи малыша тонкой натуральной тканью, а на голову наденьте панамку. Защититесь от солнца: нанесите крем с высоким уровнем SPF на открытые участки тела, не забудьте про уши. Для поддержания водного баланса пейте достаточное количество воды. Откажитесь на это время от соков и сладкой газировки", – посоветовала специалист.

Продумать маршрут

Фото: depositphotos/YAYImages

Чем младше ребенок, тем точнее он должен быть: вплоть до лавочек в сквере, на которых можно передохнуть, или павильона, где получится укрыться от жары, подчеркнула Ростовщикова. Если это лесопарк, то лучше выбирать широкие дорожки, по которым получится идти с малышом за руку и контролировать ситуацию.

"Простыми словами рассказывайте детям о том, что видите вокруг: это крапива – она жгучая, а это старое дерево – при сильном ветре от него надо отойти подальше, оно может упасть. С опасными растениями и насекомыми лучше познакомить ребенка заранее", – отметила эксперт.

Собрать семейный чемоданчик

Что именно будет лежать в путевой сумке-рюкзаке, каждый решает сам, но есть вещи, которые могут каждому пригодиться на летней прогулке. Это солнцезащитный крем, бутылка воды, влажные и сухие салфетки, легкий перекус (например фрукты или печенье).

"Не лишним будет взять и запасной комплект детской одежды, аптечку с пластырями, антисептиком. Для долгих прогулок стоит положить для ребенка любимую игрушку или книгу", – дополнила специалист.

Придумать развлечения

Фото: depositphotos/depositedhar

В жаркие дни нужно исключить высокую физическую активность – например догонялки. С малышами можно просто побросать мячик в тени, порисовать мелками, а с ребятами постарше поиграть в "Горячую картошку", "Воздух, земля, вода", "Я знаю пять...". Подростков же можно увлечь настолками – к примеру, во время пикника.

Эти пять пунктов, как пальцев на руке, легко запомнить и придерживаться при планировании отдыха на природе. И, конечно, не оставлять детей без внимания: они всегда должны находиться в поле видимости и вашей быстрой доступности.
Надежда Ростовщикова
специалист центра "Горизонт"

Эксперт также посоветовала напоминать детям о правилах безопасного отдыха и дома. Лучше всего это делать в форме игры. Например, с ребятами от 4 до 9 лет стоит поиграть в "Можно-нельзя": по аналогии со всем известной игрой "Съедобное-несъедобное" взрослый бросает мяч, произнося различные фразы ("сидеть на солнце без панамы", "пробовать незнакомые ягоды, срывать растения", "держать маму за руку в незнакомом месте", "собирать гербарий для поделок", "забираться на дерево" и так далее).

В семейных центрах столицы проходят интерактивные занятия, где дети узнают о правилах поведения в различных ситуациях: дома, на улице, у воды, в торговом центре или транспорте.

"Специалисты помогают детям и подросткам развить критическое мышление, умение думать о последствиях своих действий. С ребятами проигрывают различные ситуации, смотрят и обсуждают фильмы, рисуют тематические плакаты. Все это позволяет им набраться опыта, оставаясь при этом в безопасности", – добавила эксперт.

Подробная информация о занятиях расположена на портале "Мой семейный центр".

Для поддержки московских семей работают 19 городских организаций помощи родителям с детьми: 16 семейных центров, а также Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних "Возрождение" и "Алтуфьево". Специалисты проводят тренинги и занятия, индивидуальные и семейные психологические консультации, оказывают правовую помощь семьям. Кроме того, действует служба медиации, сотрудники которой работают над разрешением семейных и супружеских конфликтов.

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