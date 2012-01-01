Эксперт Ростовщикова назвала пять шагов по планированию безопасного отдыха в жару

Жаркое лето в самом разгаре: многих солнечные дни так и тянут на улицу, отдохнуть от повседневных забот. Но в этот период нельзя поддаваться эйфории и забывать о правилах безопасности. Специалисты столичных семейных центров поделились рекомендациями, как обезопасить себя и детей во время отдыха.

Оценить погодные условия

Важно помнить, что дети всегда требуют повышенного внимания со стороны родителей. Там, где кажется, что опасности совсем нет, для ребенка все может быть иначе. В первую очередь перед прогулкой стоит проверить температуру и влажность воздуха на улице, порекомендовала специалист центра "Горизонт" Надежда Ростовщикова.

По ее словам, если показания на шкале выше 30–35 градусов, то лучше остаться дома.



Надежда Ростовщикова специалист центра "Горизонт" Дети в такую жару быстро переутомляются, перегреваются, есть риск получить солнечный или тепловой удар.

"Грамотно подбирайте одежду себе и ребенку: в жаркую погоду лучше отдавать предпочтение 100% хлопку светлых оттенков", – отметила она.

В целом в жару лучше гулять в утреннее и вечернее время и, конечно, избегать улицы в часы наиболее активного солнца – с 11:00 до 16:00.

"Если нет возможности вернуться в этот период домой или укрыться в тени, обязательно накройте плечи малыша тонкой натуральной тканью, а на голову наденьте панамку. Защититесь от солнца: нанесите крем с высоким уровнем SPF на открытые участки тела, не забудьте про уши. Для поддержания водного баланса пейте достаточное количество воды. Откажитесь на это время от соков и сладкой газировки", – посоветовала специалист.

Продумать маршрут

Чем младше ребенок, тем точнее он должен быть: вплоть до лавочек в сквере, на которых можно передохнуть, или павильона, где получится укрыться от жары, подчеркнула Ростовщикова. Если это лесопарк, то лучше выбирать широкие дорожки, по которым получится идти с малышом за руку и контролировать ситуацию.

"Простыми словами рассказывайте детям о том, что видите вокруг: это крапива – она жгучая, а это старое дерево – при сильном ветре от него надо отойти подальше, оно может упасть. С опасными растениями и насекомыми лучше познакомить ребенка заранее", – отметила эксперт.

Собрать семейный чемоданчик

Что именно будет лежать в путевой сумке-рюкзаке, каждый решает сам, но есть вещи, которые могут каждому пригодиться на летней прогулке. Это солнцезащитный крем, бутылка воды, влажные и сухие салфетки, легкий перекус (например фрукты или печенье).

"Не лишним будет взять и запасной комплект детской одежды, аптечку с пластырями, антисептиком. Для долгих прогулок стоит положить для ребенка любимую игрушку или книгу", – дополнила специалист.

Придумать развлечения

В жаркие дни нужно исключить высокую физическую активность – например догонялки. С малышами можно просто побросать мячик в тени, порисовать мелками, а с ребятами постарше поиграть в "Горячую картошку", "Воздух, земля, вода", "Я знаю пять...". Подростков же можно увлечь настолками – к примеру, во время пикника.



Надежда Ростовщикова специалист центра "Горизонт" Эти пять пунктов, как пальцев на руке, легко запомнить и придерживаться при планировании отдыха на природе. И, конечно, не оставлять детей без внимания: они всегда должны находиться в поле видимости и вашей быстрой доступности.

Эксперт также посоветовала напоминать детям о правилах безопасного отдыха и дома. Лучше всего это делать в форме игры. Например, с ребятами от 4 до 9 лет стоит поиграть в "Можно-нельзя": по аналогии со всем известной игрой "Съедобное-несъедобное" взрослый бросает мяч, произнося различные фразы ("сидеть на солнце без панамы", "пробовать незнакомые ягоды, срывать растения", "держать маму за руку в незнакомом месте", "собирать гербарий для поделок", "забираться на дерево" и так далее).

В семейных центрах столицы проходят интерактивные занятия, где дети узнают о правилах поведения в различных ситуациях: дома, на улице, у воды, в торговом центре или транспорте.

"Специалисты помогают детям и подросткам развить критическое мышление, умение думать о последствиях своих действий. С ребятами проигрывают различные ситуации, смотрят и обсуждают фильмы, рисуют тематические плакаты. Все это позволяет им набраться опыта, оставаясь при этом в безопасности", – добавила эксперт.

Подробная информация о занятиях расположена на портале "Мой семейный центр".

Для поддержки московских семей работают 19 городских организаций помощи родителям с детьми: 16 семейных центров, а также Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних "Возрождение" и "Алтуфьево". Специалисты проводят тренинги и занятия, индивидуальные и семейные психологические консультации, оказывают правовую помощь семьям. Кроме того, действует служба медиации, сотрудники которой работают над разрешением семейных и супружеских конфликтов.