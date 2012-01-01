Психолог Донская дала советы, как помочь ребенку справиться со страхами

Чувство страха – неотъемлемая часть жизни. Каждый из нас чего-то боится, и справиться с этими эмоциями бывает непросто – особенно ребенку. В Международный день защиты детей расскажем, как родители могут помочь малышу, если он испытывает какой-либо страх.

Почему мы боимся?

Страхи могут быть полезными: они помогают сохранить жизнь, заставляя избегать опасных ситуаций. Но в то же время эти чувства ограничивают наши возможности и препятствуют достижению целей, рассказала Москве 24 психолог семейного центра "Ориентир" Анна Донская.

По ее словам, для гармоничного развития ребенка стоит научить его понимать свои эмоции и переживания. И, конечно, родители должны рассказать, как с этим можно справляться.





Анна Донская психолог семейного центра "Ориентир" Чаще всего различные переживания вызваны конкретными стрессовыми ситуациями или объектами, реже – абстрактными идеями. Некоторые из них оправданны, а некоторые – нет. В любом случае важно не поддаваться негативным эмоциям, но это понимает взрослый человек. Ребенок еще не умеет контролировать свои переживания, ему нужна поддержка родителей.

Зачастую страхи в конечном итоге проходят и не мешают жить. Однако если переживания продолжают отражаться на поведении ребенка, взрослым необходимо разобраться в истинных причинах такого состояния и помочь его преодолеть, подчеркнула Донская.



Она напомнила, что индивидуальные и групповые консультации, тренинги, игры, занятия по снятию напряженного состояния проводятся в столичных семейных центрах.

"На интерактивных лекциях для родителей опытные психологи помогут разобраться с причинами детских страхов. Специалисты составят алгоритм эффективных действий, чтобы поддержать ребенка и вместе преодолеть его тревоги", – отметила специалист.

Для поддержки московских семей в городе работают 19 организаций: 16 семейных центров, Кризисный центр помощи женщинам и детям, а также социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних "Возрождение" и "Алтуфьево". Специалисты проводят здесь тренинги и занятия, индивидуальные и семейные психологические консультации, оказывают правовую помощь семьям. Кроме того, в учреждениях есть служба медиации, сотрудники которой помогают разрешать семейные и супружеские конфликты.



Как победить страх?

В целом есть несколько эффективных способов работать с детской боязнью. Один из них – разговоры и принятие, указала Анна Донская.





Анна Донская психолог семейного центра "Ориентир" Открытая беседа о переживаниях ребенка способна дать много полезной информации. Например, вы можете даже не догадываться, что страх появился после определенных событий. Скажем, малыш никогда не боялся темноты, но его внезапно напугали, и он об этом не рассказал. Важно создать доверительную атмосферу, чтобы сын или дочь всегда делились тем, что их тревожит.

Также в борьбе с детскими страхами не помешает стратегия. Необходимо разработать систему маленьких шагов, которые помогут детям постепенно справиться с проблемой, объяснила психолог.

"Например, если ребенок боится собак, начните с фотографий животных, затем вместе смотрите видео, желательно забавные и милые. Когда поймете, что он морально готов, организуйте живое знакомство, например со шпицем. Если все пройдет хорошо, в следующий раз можно выбрать породу покрупнее", – посоветовала эксперт.

В борьбе со страхами помощником станет и физиология. Ребенка стоит научить техникам с различными активностями, которые влияют на психологическое состояние. Например, регулируя ритм и глубину дыхания, можно наладить внутреннее равновесие, обратила внимание Донская.



"Важно, чтобы дети могли использовать приемы самостоятельно. К примеру, расслабляющие дыхательные практики или просто отдых с любимыми игрушками. С такими упражнениями можно познакомиться на занятиях в семейных центрах", – сказала она.

Кроме того, психолог порекомендовала придумать несколько сценариев и историй, в которых ребенок не боится и преодолевает все трудности. Это плавно изменит его мышление и отношение к страху. Обсуждение успешных ситуаций – эффективный способ снять тревожность и повысить уверенность в себе, подчеркнула специалист.

А еще победа над детскими страхами невозможна и без похвалы и поддержки взрослых.





Анна Донская психолог семейного центра "Ориентир" Родители порой недоумевают, почему сын или дочь после долгой беседы и разъяснений все еще боится. Преодоление переживаний – процесс, который требует времени. Для победы над страхом нужно повторять проигрывание ситуаций, чтобы ребенок учился справляться со своими чувствами. Обязательно хвалите детей за попытки преодолеть тревогу, даже если они будут неспешными.

"Ваша задача – создать для этого все необходимые условия. Понимание, принятие и любовь со стороны мамы и папы, учителей и близких людей – вот, что важно", – добавила Донская.

Эти техники вместе с поддержкой и заботой родителей помогут ребенку успешно справиться со всеми трудностями. Взрослым необходимо быть терпеливыми и внимательными, поддерживать детей в их cтараниях. Тогда у ребенка обязательно получится преодолеть свои переживания, заключила психолог.

