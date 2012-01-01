Психолог Донская дала советы, как помочь ребенку справиться со страхами

Чувство страха – неотъемлемая часть жизни. Каждый из нас чего-то боится, и справиться с этими эмоциями бывает непросто – особенно ребенку. В Международный день защиты детей расскажем, как родители могут помочь малышу, если он испытывает какой-либо страх.
Почему мы боимся?
Страхи могут быть полезными: они помогают сохранить жизнь, заставляя избегать опасных ситуаций. Но в то же время эти чувства ограничивают наши возможности и препятствуют достижению целей, рассказала Москве 24 психолог семейного центра "Ориентир" Анна Донская.
По ее словам, для гармоничного развития ребенка стоит научить его понимать свои эмоции и переживания. И, конечно, родители должны рассказать, как с этим можно справляться.
Зачастую страхи в конечном итоге проходят и не мешают жить. Однако если переживания продолжают отражаться на поведении ребенка, взрослым необходимо разобраться в истинных причинах такого состояния и помочь его преодолеть, подчеркнула Донская.
Она напомнила, что индивидуальные и групповые консультации, тренинги, игры, занятия по снятию напряженного состояния проводятся в столичных семейных центрах.
"На интерактивных лекциях для родителей опытные психологи помогут разобраться с причинами детских страхов. Специалисты составят алгоритм эффективных действий, чтобы поддержать ребенка и вместе преодолеть его тревоги", – отметила специалист.
Специалисты проводят здесь тренинги и занятия, индивидуальные и семейные психологические консультации, оказывают правовую помощь семьям. Кроме того, в учреждениях есть служба медиации, сотрудники которой помогают разрешать семейные и супружеские конфликты.
Как победить страх?
В целом есть несколько эффективных способов работать с детской боязнью. Один из них – разговоры и принятие, указала Анна Донская.
Также в борьбе с детскими страхами не помешает стратегия. Необходимо разработать систему маленьких шагов, которые помогут детям постепенно справиться с проблемой, объяснила психолог.
"Например, если ребенок боится собак, начните с фотографий животных, затем вместе смотрите видео, желательно забавные и милые. Когда поймете, что он морально готов, организуйте живое знакомство, например со шпицем. Если все пройдет хорошо, в следующий раз можно выбрать породу покрупнее", – посоветовала эксперт.
В борьбе со страхами помощником станет и физиология. Ребенка стоит научить техникам с различными активностями, которые влияют на психологическое состояние. Например, регулируя ритм и глубину дыхания, можно наладить внутреннее равновесие, обратила внимание Донская.
"Важно, чтобы дети могли использовать приемы самостоятельно. К примеру, расслабляющие дыхательные практики или просто отдых с любимыми игрушками. С такими упражнениями можно познакомиться на занятиях в семейных центрах", – сказала она.
Кроме того, психолог порекомендовала придумать несколько сценариев и историй, в которых ребенок не боится и преодолевает все трудности. Это плавно изменит его мышление и отношение к страху. Обсуждение успешных ситуаций – эффективный способ снять тревожность и повысить уверенность в себе, подчеркнула специалист.
А еще победа над детскими страхами невозможна и без похвалы и поддержки взрослых.
"Ваша задача – создать для этого все необходимые условия. Понимание, принятие и любовь со стороны мамы и папы, учителей и близких людей – вот, что важно", – добавила Донская.
Эти техники вместе с поддержкой и заботой родителей помогут ребенку успешно справиться со всеми трудностями. Взрослым необходимо быть терпеливыми и внимательными, поддерживать детей в их cтараниях. Тогда у ребенка обязательно получится преодолеть свои переживания, заключила психолог.