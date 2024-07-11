Синоптик Позднякова спрогнозировала кратковременные дожди 13–14 июля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Жара и кратковременные дожди ожидают жителей столицы 13 и 14 июля. Об этом Москве 24 рассказала главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Ранее в городе объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за жаркой погоды. Предупреждение будет действовать 11 июля с 14:00 до 19:00 и 12 июля с 14:00 до 20:00, отметили в Гидрометцентре РФ.

По словам Поздняковой, повторения прошлой пятницы, когда Москву накрыл шторм с грозами и обильными осадками, в этот раз не будет.

"Смены погоды пока не происходит, сохранится жара. В пятницу, 12 июля, осадков не ожидается. Днем в Москве 27–29 градусов, по области – до 30", – отметила эксперт.





Татьяна Позднякова главный специалист информационного агентства "Метеоновости" В субботу и воскресенье несмотря на то, что атмосферное давление резко понизится, сохранится очень теплая погода. Ночью в Москве будет около 17–19 градусов, по области – от 15 до 20. Максимальная дневная температура составит 30–31 градус, однако местами могут пройти небольшие дожди.

"Это специфические июльские процессы, когда развивается кучевая облачность и где-то выпадают осадки. В целом же погода будет благоприятной для отдыха. А дожди пойдут только на благо: на короткое время они собьют полуденный зной, сделают воздух немного более свежим", – заключила Позднякова.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, когда жара уйдет из Москвы. По его словам, температура пойдет на спад в районе 16 июля и в конечном итоге вернется в рамки климатической нормы.

