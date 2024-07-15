Новости регионов: мощный ураган прошел в Якутске

В Якутске коммунальщики устраняют последствия сильнейшей грозы. Ураганный ветер сносил крыши домов и переворачивал машины. Улицы за несколько минут превратились в реки, а людям пришлось прятаться в ближайших укрытиях. Информации о пострадавших не поступало. В данный момент стихия утихла, но метеорологи не исключают повторения грозовых зарядов.

Тем временем в Ростове-на-Дону во время циркового представления с каната сорвался трюкач. Он пытался проехать по веревке на велосипеде на высоте нескольких метров, но не смог удержать равновесие. Кадры произошедшего распространились в соцсетях. К артисту сразу подбежали сотрудники цирка и унесли его за ширму. О состоянии упавшего ничего неизвестно. Однако в соцсетях появились сообщения о том, что ЧП не было, а видео – постановочное.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.