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14 июля, 19:30

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Новости часа: почти 70 причалов речного транспорта откроют в Москве к 2030 году

Новости часа: почти 70 причалов речного транспорта откроют в Москве к 2030 году

Новости часа: к 2030 году в Москве начнут работать 7 маршрутов речного транспорта

Новости часа: более 65 тысяч человек воспользовались коворкинг-центрами НКО в 2024 году

Новости часа: 50 спортивных объектов под открытым небом благоустроят в 2024 году

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Новости часа: дождь, гроза, град и шквалистый ветер ожидаются в Москве 14 июля

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Почти 70 причалов и 7 маршрутов речного транспорта откроют в столице к 2030 году, сообщил Сергей Собянин.

Ограничения, связанные с непогодой, отметили в аэропорту Шереметьево, все работает штатно, заявили в пресс-службе авиагавани.

Почти 500 человек приняли участие в костюмированном сап-заплыве по Москве-реке, отмечается на сайте мэра.

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