Новости часа: почти 70 причалов речного транспорта откроют в Москве к 2030 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Почти 70 причалов и 7 маршрутов речного транспорта откроют в столице к 2030 году, сообщил Сергей Собянин.

Ограничения, связанные с непогодой, отметили в аэропорту Шереметьево, все работает штатно, заявили в пресс-службе авиагавани.

Почти 500 человек приняли участие в костюмированном сап-заплыве по Москве-реке, отмечается на сайте мэра.

