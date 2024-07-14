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14 июля, 22:15

Транспорт

Речные трамваи помогли москвичам сэкономить время пути в три раза

Речные трамваи помогли москвичам сэкономить время пути в три раза

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Благодаря электротрамваям у москвичей появился альтернативный вариант поездок по городу. По некоторым маршрутам благодаря им время в пути сократился в три раза по сравнению с наземным транспортом.

Тем временем запуск речных трамваев позволил улучшить транспортную доступность для 1,5 миллиона человек. К 2030 году количество таких речных судов планируют увеличить до 60.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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