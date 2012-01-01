Речные электросуда перевезли около 900 тысяч пассажиров за год работы в Москве

Московским регулярным речным маршрутам 20 июня 2024 года исполнился один год – за это время инновационные электросуда совершили десятки тысяч рейсов. Как на них прокатиться и сколько это стоит, расскажет Москва 24.

Куда поехать?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За год работы столичные регулярные речные электросуда совершили более 35 тысяч рейсов и перевезли около 900 тысяч пассажиров. На данный момент действуют два маршрута, первый из которых был запущен от Киевского вокзала до ЖК "Сердце Столицы", однако недавно его продлили до парка "Фили".

(2024 года. – Прим. ред.) открыли причалы Парк "Фили" и Береговой, тем самым продлив первый маршрут. Запустили четыре новых электросудна: "Каменка", "Люблинка", "Кузнецовка" и "Пахра". Интервал движения сократился, количество рейсов увеличилось. Только за первые две недели работы новые причалы приняли больше 11 тысяч пассажиров.

Сергей Собянин мэр Москвы В июнеоткрыли причалы Парк "Фили" и Береговой, тем самым продлив первый маршрут. Запустили четыре новых электросудна: "Каменка", "Люблинка", "Кузнецовка" и "Пахра". Интервал движения сократился, количество рейсов увеличилось. Только за первые две недели работы новые причалы приняли больше 11 тысяч пассажиров.

Второй регулярный маршрут соединил причалы ЗИЛ и Печатники. Благодаря ему передвигаться по городу стало удобнее полутора миллионам человек. Плюс эти электросуда существенно экономят время: к примеру, по данным Дептранса, от Южного речного вокзала до Кленового бульвара по воде можно добраться примерно за девять минут. На авто же придется потратить 15 минут и 21, если передвигаться другими видами городского транспорта.

К 2030 году число маршрутов вырастет до семи, после чего практически вся акватория Москва-реки станет судоходной, рассказали городские власти.

21 июня . Начало развлекательных программ – в 12:00. Кроме того, в 11:10 получится отправиться в рейс от причала ЗИЛ до Печатников вместе с экскурсоводом от Музея транспорта Москвы.

В честь года работы регулярных речных маршрутов столичный Дептранс подготовил праздничную программу . Мероприятия с мастер-классами и артистами проекта "Музыка в метро" состоятся на причалах Киевский, Парк "Фили" и Печатники. Начало развлекательных программ – в 12:00. Кроме того, в 11:10 получится отправиться в рейс от причала ЗИЛ до Печатников вместе с экскурсоводом от Музея транспорта Москвы.

Инновационные технологии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичные электросуда длиной примерно 22 метра рассчитаны на 50 мест, в том числе для пассажиров с ограниченными возможностями. Те, кто едет с велосипедами и самокатами, могут разместиться на специальных площадках. В салоне пассажирам доступны USB-зарядки, бесплатный Wi-Fi и удобные кресла со столиками. Кстати, ткань обивки сидений состоит из полиамида и шерсти, которая устойчива к огню и почти не изнашивается. По словам специалистов, она может прослужить больше 15 лет.

Эти суда не вредят экологии, так как не выбрасывают вредные вещества, не загрязняют воздух и безопасны для экосистемы реки. Полезные технологии применяют и для строительства причалов.

"При их разработке применили уникальное решение, обеспечивающее зарядку электросудна во время посадки и высадки пассажиров. На причалах работают табло с онлайн-расписанием – точно так же, как на остановках общественного транспорта", – рассказали в столичном Стройкомплексе.

Сколько стоит?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Поездка в будни обойдется в 200 рублей, в выходные и праздники – 350. Оплатить все можно с помощью "Тройки", банковской картой или по биометрии (последний вариант поможет сэкономить 50 рублей от стоимости поездки).

При этом, если на "Тройке" оплачен билет "Единый" на 30, 90 или 365 дней, поездка будет бесплатной. Также плату не возьмут за проезд детей до семи лет в сопровождении взрослых. Карта москвича на борту не действует.

Курсируют суда с 07:00 до 23:00, актуальное расписание можно посмотреть в приложении "Московский транспорт". Однако на причал лучше прийти заранее, так как посадка производится за 7–15 минут до отправления рейса.