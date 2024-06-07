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07 июня, 07:15

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Собянин сообщил о выходе на регулярные маршруты четырех новых электросудов

Собянин сообщил о выходе на регулярные маршруты четырех новых электросудов

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Парк водного общественного транспорта столицы пополнился еще четырьмя электросудами. Ежедневно они будут выходить на первый регулярный речной маршрут, который теперь стал длиннее: появились еще две остановки. Сергей Собянин дал старт движению с Петербургского международного экономического форума.

Откуда и куда теперь смогут добираться по воде москвичи и какие причалы самые популярные? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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