Собянин сообщил о выходе на регулярные маршруты четырех новых электросудов

Парк водного общественного транспорта столицы пополнился еще четырьмя электросудами. Ежедневно они будут выходить на первый регулярный речной маршрут, который теперь стал длиннее: появились еще две остановки. Сергей Собянин дал старт движению с Петербургского международного экономического форума.

Откуда и куда теперь смогут добираться по воде москвичи и какие причалы самые популярные? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.